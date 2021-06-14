Шотландия — Чехия: ставка Романа Павлюченко на игру Евро-2020

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Европы Шотландия — Чехия.
Ставка: победа Чехии за 2.90.
«Сборная Чехии в гостях у Шотландии сыграет 14 июня.
Шотландцы вроде бы находятся в хорошей форме и давно не знают поражений, но и ничейных результатов много. Команда поделила очки с Австрией (2:2) и Израилем (1:1) в отборе к чемпионату мира. С другой стороны, получилось переиграть Фарерские острова с крупным счетом 4:0.
На мой взгляд, у хозяев поля вряд ли будут шансы занять хотя бы третье место в квартете. Какой бы успешной серии не было у них, игра сборной меня совершенно не впечатляет. Думаю, что на столь крупном форуме им придется сложно.
Чехов сильно лихорадит в 2021 году. Они уже успели пропустить дважды от Эстонии (6:2) и поделить очки с крепкой Бельгией (1:1). С бельгийцами сыграли вничью, зато менее грозному Уэльсу уступили с минимальным счетом 0:1. Перед Евро команда одолела Албанию (3:1).
По моему мнению, фаворитами являются именно гости. У чехов не самая топовая команда, но она будет посильнее оппонента. Есть пара ярких футболистов, а последние результаты доказали — в нужный момент сборная способна сотворить чудо», — сказал Павлюченко.
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