Испания — Швеция: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата Европы

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Испания — Швеция.



Ставка: Швеция не проиграет за 2.95.



«Когда жеребьевка только прошла, я сразу подумал, что явный фаворит группы – это Испания, а остальные три команды – Швеция, Польша и Словакия – примерно равны и будут бороться за 2-3-е места. Но время идет. И я вижу, что поляки прибавляют, словаки играют на своем уровне. А вот Испания (на мой взгляд) за последнее время стала слабее.



Испания уже не играет в тот футбол владения, которым она славилась. А вот к другой игре команда не пришла. На мой взгляд, Испания – слабейшая по составу за последние 20 лет. К тому же заболел коронавирусом Бускетс, который был связующим звеном и придавал уверенности всему коллективу. В составе есть Родри и Коке, но вряд ли они смогут заменить Серхио. Есть Педри, но это более атакующий игрок, и он еще не провел такого количества матчей, чтобы претендовать на лидерство в команде, хотя за ним будущее сборной Испании. Но не на этом турнире. Команда прошла скомканную подготовку из-за вируса. Так что у Испании не все хорошо, хотя я – поклонник этой команды.



У шведов все наоборот. У них приличный состав, чуть ли не самый сильный за последние 10-15 лет. Есть как игроки из домашнего чемпионата, так и представители крупных европейских лиг. Особенно приятно, что в РПЛ играют Берг и Ларссон. Если брать нападение, то есть Исак, который провел великолепный сезон в «Реале Сосьедад». В линии полузащиты можно выделить Форсберга из «Лейпцига», за которым охотятся все клубы. Тут Классон и Олссон из «Краснодара», Кулушевски из «Ювентуса». В обороне много игроков из Англии. Вратарь Ульсен из «Эвертона», Линделеф из «МЮ», Крафт из «Ньюкасла». Все в сильных клубах, причем на ведущих ролях, а не просто занимают место в заявке. В общем, состав очень хорош. Традиционно шведы играют «от ножа», это очень боевая команда. Даже с менее звездным ростером никому спокойной жизни Швеция не даст.



Учитывая все проблемы, я не считаю Испанию фаворитом в этом матче, как и в группе. Шведы попробуют не проиграть, а может, и обыграть испанцев. Они не будут играть вторым номером, эту Испанию они не боятся.



Также замечу, что у Испании большие проблемы в нападении. Команда мало забивает, да и атакующий потенциал не такой уж большой. Главная сила – это Мората, который далеко не всегда играет в «Ювентусе», так и не заиграл в «Челси», «Атлетико» и «Реале».



Мои прогнозы: ТМ (2,5) и 1Х. Думаю, Испания не сможет забить больше одного гола, если вообще сможет забить. Но и Швеция много не забьет, так как мяч, скорее всего, будет в большей степени у Испании», — сказал Мор.