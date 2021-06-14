Шотландия – Чехия: прогноз Артура Петросьяна на игру группового этапа Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Шотландия – Чехия.



Ставка: победа Чехии с форой (0) за 1.89.



«Здесь вполне работают стереотипы. Шотландцы не обладают достаточным количеством классных исполнителей, но будут пытаться выехать за счет свойственной им самоотдачи. Акцент, конечно, будет сделан на игру без мяча, строгую оборону, контрвыпады и стандарты.



Чехи прибавили за последние пару лет. У них приличная, организованная команда, мобильный центр поля, отличное взаимодействие Соучека и Крала, хорошие фланги.



Думаю, именно чехи здесь будут контролировать игру и наверняка команда Ярослава Шилгавы будет ближе к победе. При этом вряд ли игра получится слишком результативной», — сказал Петросьян.