Польша — Словакия: ставка Александра Мостового на встречу Евро-2020

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Евро-2020 Польша — Словакия.



Ставка: ничья за 3.32.



«Сборная Польши пробилась на Евро-2020 с первого места в группе, где не оставила шансов Австрии, Северной Македонии и Словении.



Не так успешно бело-красные сыграли в Лиге наций, где выступают в серии А. У «белых орлов» за шесть туров в активе две победы и ничья, что отправило польскую сборную на третье место.



Не могу назвать успешным старт Польши в отборе на ЧМ-2022. Если поражение от Англии еще можно понять, то в матче с Венгрией я ждал другого исхода.



Словакия не смогла выйти на Евро из группы квалификации, но удачно сыграла в плей-офф Лиги наций, что и принесло заветную путевку в главный футбольный форум континента. Старт квалификации на чемпионат мира принес две ничьи и победу над Россией, на что мало кто мог рассчитывать.



Сборную Польши мы видели совсем недавно. Я могу с уверенностью назвать эту команду добротной, но если убрать Левандовского, то этот коллектив вряд ли будет фаворитом в этой игре.



Предполагаю равную игру и результативную ничью, которая, скорее всего, устроит обе сборные в дебюте евротурнира», — сказал Мостовой.