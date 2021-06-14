Испания — Швеция: ставка Александра Мостового на встречу Евро-2020

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Евро-2020 Испания — Швеция.
Ставка: победа Испании и ТМ 3.5 за 1.90.
«Трёхкратный чемпион Европы является одним из претендентов на победу на Евро-2020. На главный футбольный праздник континента Испания прошла легко, переиграв в группе сегодняшнего противника, Румынию и Норвегию. После этого команда Луиса Энрике выиграла на стадии группового этапа Лиги наций, где сумела обойти сборную Германии.
Старт отбора на ЧМ-2022 «красная фурия» провела уверенно – два успешных поединка и ничья с Грецией.
Сборная Швеции прошла на чемпионат Европы в шестой раз подряд. После успеха на этом этапе скандинавская команда провалила выступления в Лиге наций, где заняла последнее место в группе и покинула высший дивизион в этом турнире. Не могу не отметить успех сине-желтых в стартовавшем отборе на чемпионат мира в Катаре. У гостей открытая серия побед из пяти успешных игр подряд.
Шведы являются довольно неуступчивой командой и легкой победы у хозяев сегодня не будет. Более того, у соперника есть проблемы с составом.
Я считаю, что в стартовой игре Испания сумеет добыть минимальную победу за счет класса и домашнего поля. Моя ставка – победа Испании + тотал меньше 3.5 гола», — сказал Мостовой.
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