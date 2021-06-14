Шотландия – Чехия: прогноз Ильи Казакова на матч группового этапа Евро-2020

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Шотландия – Чехия.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.55.
«Все больше сборных вступают в борьбу на Евро-2020. Сейчас я говорю о матче сборных Шотландии и Чехии, команд, которые ни на что особо на этом турнире не претендуют, кроме каких-то локальных удач. Их очная встреча – это шанс набрать очки и помечтать о выходе в плей-офф.
Даю прогноз, практически стреляю в яблочко и уверен в этом на 10 из 10, что надо играть в этом матче тотал меньше 2,5. Команды будут осторожничать, а в атаке я даже не знаю, за счёт каких козырей соперники попытаются друг друга удивить. В таком матче главное — не пропустить, а там, может, удастся зацепиться не только за ничью, но и за победу», — сказал Казаков.
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