Польша — Словакия: прогноз Романа Нагучева на игру чемпионата Европы по футболу – 2020

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Польша — Словакия.



Ставка: победа Польши с форой (-1) за 2.50.



«В этой игре очень хочется предсказать победу сборной Польши. Но Словакия очень крепкая команда. На чемпионате Европы просто так никто не играет. Мне кажется, что слишком много голов здесь тоже ожидать не стоит.



Однако я бы предположил, что все же поляки, которые хорошо выглядели в отборочном турнире, у которых в составе есть Роберт Левандовски, просто немножко сильнее сборной Словакии.



Я предположу победу сборной Польши с Ф (-1). Мне кажется, что класс форварда «Баварии» и молодость талантливой команды должны сказаться», — сказал Нагучев.