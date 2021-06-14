Испания — Швеция: ставка Александра Вишневского на игру Евро-2020 14 июня

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Испания — Швеция.



Ставка: победа Испании в 1 мяч за 3.15.



«В сборной Испании творится, как всегда, полный бардак уже второй турнир подряд. Три года назад на чемпионате мира в России Испания выстрелила себя в обе ноги, убрав главного тренера, назначив ни на что не способного Фернандо Йерро. Испания играла каждый матч хуже предыдущего и доигралась до того, что коленка Акинфеева стала символом российского футбола.



Теперь коронавирус — главная вина всех проблем, а также Луис Энрике, который, имея возможность включить в состав 26 футболистов, включил 24, но внезапно выяснилось, что капитан команды Серхио Бускетс поймал коронавирус, а после него и Диего Льоренте. Затем сборная Испании в панике создала вторую команду, где сгруппировались шесть футболистов, чтобы они не контактировали с остальными футболистами, тренировались и были готовы, если что, сыграть. Какой-то полный бардак. Но последние три дня ситуация нормализовалась, нет из Испании плохих новостей — все тесты отрицательные.



В итоге пока отсутствует Бускетс, но это капитан команды — большая потеря. В опорной зоне Бускетс лучший в сборной Испании. Капитанская повязка от него перешла к Альбе. Это совсем не серьёзно.



Тем не менее я думаю, что сборная Испании всё-таки победит, так как у сборной Швеции тоже есть некоторые проблемы. Ибрагимович не сыграет, поэтому атака сборной выглядит не так впечатляюще. Но сборная Швеции исторически очень успешно играет против Испании — из 15 матчей испанцы выиграли у шведов всего семь.



Мне кажется, что Испания победит, но как-нибудь аккуратно. Я удивился, что коэффициент на победу сборной Испании маленький, потому что шведы могут упереться. К тому же вся эта нервозность из-за коронавируса повлияет на команду. Да, Испания скорее победит, но с минимальным счётом. Мне понравилась ставка на победу сборной Испании в 1 мяч за коэффициент 3.15. Мне хочется рискнуть.



Я очень зол на этот матч, так как у меня был на него билет, но УЕФА лишил меня билета. Игру перенесли из Бильбао в Севилью, мне вернули деньги, и всё. Вместо этого назло сборным Испании и Швеции я решил поехать в Санкт-Петербург на матч Польши и Словакии», — сказал Вишневский.