Испания — Швеция: прогноз Егора Титова на матч 1-го тура Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Испания — Швеция в 1-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: X/П1 за 3.82.



«Испанцы в стрессовой ситуации оказались перед стартом Евро. Уже второй раз с ними такая история. В России тренера сняли. Здесь Бускетс и Льоренте сдали положительные тесты на ковид. Вообще чуть ли не вся команда под угрозой оказалась. Даже пошли разговоры, что может выступить на турнире испанская молодёжка. Но вроде бы обошлось.



Думаю, в такой ситуации Испании будет сложно показать лучшую игру. Шведы же грамотная команда, опытная, организованная. Она умеет правильно обороняться. Предполагаю, что и в этой встрече Швеция будет действовать от соперника, много станет проводить времени без мяча, рядом со своей штрафной. Расчёт на контратаки и стандарты.



Мне кажется, что первый тайм получится сложным для хозяев. Но во втором должны испанцы разбегаться, почувствовать связи и забить. Всё-таки подготовка смазанной получилась, нужно время, чтобы найти себя. Поэтому рискну взять вариант «ничья в первом тайме и победа Испании в матче», — сказал Титов.