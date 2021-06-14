Эксперты назвали шансы России выйти из группы на Евро-2020 после поражения от Бельгии

Сборная России неудачно стартовала на Евро-2020. В своём первом матче команда Станислава Черчесова проиграла сборной Бельгии со счётом 0:3. В другом матче группы B Финляндия победила Данию со счётом 1:0.
Букмекеры после завершения 1-го тура обновили коэффициенты на выход команд в плей-офф. Теперь шансы России оцениваются ниже: поставить на то, что команда Черчесова сможет пробиться в 1/8 финала, можно с коэффициентом 1.95 – это примерно 47% вероятности. Поставить на то, что наша сборная завершит борьбу по итогам группового раунда, можно за 1.85 (53%).
В своём втором матче 16 июня Россия в Санкт-Петербурге встретится с Финляндией. Чтобы выйти в плей-офф, нужно занять одно из первых двух мест в своей группе. Кроме того, в 1/8 финала пройдут 4 лучшие команды, занявшие третьи места в квартетах.
- 14 июня 2021
-
11:00
-
10:45
-
10:39
-
10:30
-
10:00
-
08:22
-
07:15
- 13 июня 2021
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:25
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
09:00