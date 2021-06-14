Эксперты назвали шансы России выйти из группы на Евро-2020 после поражения от Бельгии

Сборная России неудачно стартовала на Евро-2020. В своём первом матче команда Станислава Черчесова проиграла сборной Бельгии со счётом 0:3. В другом матче группы B Финляндия победила Данию со счётом 1:0.



Букмекеры после завершения 1-го тура обновили коэффициенты на выход команд в плей-офф. Теперь шансы России оцениваются ниже: поставить на то, что команда Черчесова сможет пробиться в 1/8 финала, можно с коэффициентом 1.95 – это примерно 47% вероятности. Поставить на то, что наша сборная завершит борьбу по итогам группового раунда, можно за 1.85 (53%).



В своём втором матче 16 июня Россия в Санкт-Петербурге встретится с Финляндией. Чтобы выйти в плей-офф, нужно занять одно из первых двух мест в своей группе. Кроме того, в 1/8 финала пройдут 4 лучшие команды, занявшие третьи места в квартетах.