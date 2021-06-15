Франция – Германия: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Франция – Германия в 1-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.08.



«Одна из самых интересных игр в первом туре чемпионата Европы – матч «группы смерти», где сразу три топовые сборные и сборная Венгрии. Матч Франция – Германия стоит особняком, потому что обе команды в числе фаворитов.



У немцев команда омолодилась, поменялась. Есть футболисты, на которых команда опирается, – Кроос, Мюллер, а есть молодые Хавертц, Вернер. По именам у немцев команда классная. Франция – идеальная команда. У французов во всех линиях все более чем хорошо.



Германия будет выходить на матч против сборной Франции, понимая свой статус. Сейчас сборная Германии выше, чем сборная Франции. Немцы постараются нейтрализовать сильные стороны французской сборной, а Вернер и Хавертц что-то придумают впереди.



Думаю, что первый тайм будет очень осторожным, поэтому второй тайм результативнее первого -вполне интересный вариант. В начале команды будут присматриваться друг к другу, а во втором тайме, когда чуть подустанут, пойдут какие-то ошибки и кто-то кого-то может наказать», — сказал Генич.