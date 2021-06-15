Венгрия — Португалия: прогноз Эдуарда Мора на матч 1-го тура группового этапа Евро-2020

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Венгрия — Португалия.
Ставка: победа Португалии с форой (-1.5) за 2.29.
«Интересный матч. Венгрии очень не повезло, у неё в группе Португалия, Франция и Германия, которые входят в пятёрку фаворитов чемпионата Европы. Не думаю, что венгры испытывают какие-то иллюзии относительно выхода из группы. Думаю, у команды одна задача – сыграть хорошо. Попытаться проявить себя. Возможно, забить голы. В общем, сыграть достойно.
В составе Венгрии нет футболистов из топ-клубов. Игры с такими соперниками они могут рассматривать как рынок для перспективных игроков, которые могут обеспечить себе карьеру после этого чемпионата. Думаю, именно так тренер и настраивает коллектив.
У Португалии состав великолепный. Команда немного меняется в сторону атаки. В передней линии одни суперзвёзды: Феликс, Роналду, Бернарду Силва, Фернандеш – они не уступают по силе почти никому.
Я жду не открытый футбол, но и не сверхзакрытый. Всё-таки Венгрия не играет так, как например Словакия (которая только обороняется и контратакует). Венгры тоже любят владеть мячом, показывают коллективный футбол, пытаются прессинговать.
А португальцам нужно иметь в виду, что на распределение мест в группе может повлиять разница забитых и пропущенных мячей. В такой группе Португалия не может играть осторожно. Соперники очень сильны, нужно забивать много.
Поэтому голов должно быть много. Но вполне возможно, что и венгры свой гол забьют, потому что терять им нечего.
Мой прогноз, во-первых, Ф2 (-1.5). Во-вторых, ТБ (2.5) – это отличный вариант, с которым даже можно рисковать и ставить много», — сказал Мор.
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