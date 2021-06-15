Венгрия – Португалия: прогноз Егора Титова на игру Евро-2020 в Будапеште

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Венгрия – Португалия в 1-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: индивидуальный тотал Роналду больше 1.5 за 4.64.



«Это тот матч, в котором Португалия не имеет права терять очки, если собирается выходить из группы. Дальше будут Германия и Франция, топовые сборные. Поэтому нужно сейчас взять 3 очка, чтобы как минимум претендовать на третье место в группе. Мы помним, что на прошлом Евро Португалия и Венгрия сыграли вничью 3:3, но все-таки с того времени португальцы заматерели, сейчас это более мощная сборная. Тем не менее лидер у нее прежний — это Криштиану Роналду.



Думаю, Роналду стремится к новым рекордам, к новым забитым мячам. Для него важен не только результат команды, но и личные достижения. Рискну поставить, что в этом матче он сделает как минимум дубль.



Много футболистов в сборной Португалии, которые готовы отдать классную передачу, Роналду этим воспользуется. Не забываем и про пенальти. Все-таки на данном этапе Венгрия значительно слабее Португалии. И действующие чемпионы Европы это продемонстрируют. К тому же Роналду после не самого яркого сезона предельно мотивирован», — сказал Титов.