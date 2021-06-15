Франция — Германия: прогноз Александра Вишневского на матч 1-го тура группы F Евро-2020

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Франция – Германия.



Ставка: ничья за 3.20.



«Сборная Франции против сборной Германии. Два последних чемпиона мира встречаются сразу же в первом туре в Мюнхене. Это преимущество для немцев, но французов не зря считают главным фаворитом чемпионата. С возвращением Карима Бензема атакующая тройка Бензема – Мбаппе – Гризманн выглядит настолько мощно, как никакая другая. Сборная Франции прекрасно сбалансирована, с победного чемпионата мира стала только сильнее.



Тот факт, что им придётся играть на чужом поле при поддержке немецких болельщиков, вряд ли помешает французам. С другой стороны, есть некоторое волнение в первом матче, плюс это «группа смерти», которая накладывает отпечаток на этот матч. Все понимают, что для выхода из группы надо набрать минимум четыре очка. А как их набрать? Надо обыграть Венгрию и где-нибудь зацепить ничейку. Почему бы Франции и Германии не взять эту ничейку сразу?



Для Франции сыграть вничью на чужом поле – хороший результат. Для сборной Германии сыграть вничью с действующими чемпионами мира и главными фаворитами – тоже хороший результат. Мне кажется, что вероятность ничьей в этой игре выше среднего.



В качестве более размеренной ставки я поставлю на то, что сборная Франции не проиграет при тотале меньше 3.5. Мне кажется, что тренеры будут думать в первую очередь о том, как построить игру в обороне. Да, у сборной Германии классная линия атаки, как и у Франции, но мне кажется, что больше трёх голов мы здесь не увидим. В условиях, когда ничья устраивает всех, здесь будет 1:1 или 0:0 – много голов я бы здесь не ждал. Франция кажется фаворитом, поэтому, вероятнее всего, она не проиграет», — сказал Вишневский.