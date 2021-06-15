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Франция — Германия: прогноз Эдуарда Мора на матч Евро-2020 в Мюнхене

Франция — Германия: прогноз Эдуарда Мора на матч Евро-2020 в Мюнхене
Пётр Кондаков
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Франция — Германия.

Ставка: ТМ 3.5 жёлтой карточки за 1.60.

«Заканчивается первый тур, в бой вступают тяжеловесы. Больших сенсаций мы пока не видим, за исключением победы Финляндии над Данией, но мы знаем, какие там были события, связанные с Эриксеном. Команды, которые претендуют на победу на турнире, стараются затрачивать минимум сил, чтобы на пик формы выйти в июле, когда будут решающие матчи. Думаю, этот матч не станет исключением.

Я считаю, что эти команды имеют два самых сильных состава. Речь идёт не только о стартовых составах, а о полной заявке из 26 человек. Если кто-то получит травму, то это не скажется серьёзно на командах.

Я веду к тому, что будет осторожная игра, позиционная борьба за владение, потому что команды любят играть первым номером. Предлагаю сделать ставку на тотал жёлтых карточек меньше 3.5. Пока только в одном матче был пробит тотал больше 2.5 – Англия – Хорватия, где хорваты получили три жёлтые карточки. Пока нет борьбы от ножа. Думаю, что и в этой игре жёсткой борьбы не будет.

Несмотря на то что атака сильна у обеих команд, думаю, голов будет немного. Предлагаю поставить на тотал меньше 2.5», — сказал Мор.

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