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Франция — Германия: прогноз Романа Нагучева на матч 1-го тура чемпионата Европы

Франция — Германия: прогноз Романа Нагучева на матч 1-го тура чемпионата Европы
Пётр Кондаков
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Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Франция — Германия.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.94.

«Сборные Франции и Германии подходят к чемпионату Европы в несколько разных состояниях. Немцам нужно обратно вписать игру Хуммельса и Мюллера, и у них это получилось в матче против Латвии.

Сборная Франции чемпион мира, она главный фаворит Евро, команда без очевидно слабых мест и набором разнообразных исполнителей на любую позицию – у Дидье Дешама шикарный выбор.

Однако лидеры сборной Германии, тот же Хавертц, Мюллер и Вернер, находятся в неплохой форме. Двое из этой троицы выиграли Лигу чемпионов, а Мюллер находится в лучшей своей форме последние два года. Плюс возвращение Хуммельса дает разнообразие атаке – он прекрасный атакующий защитник, который может делать любые передачи, что немного облегчит переход немцев из обороны в атаку.

Это будет рациональная игра, никто не захочет рисковать в первом матче. Риск если и случится, то какой-то вынужденный, поэтому 2-3 гола в этом матче — максимум, на что могут рассчитывать команды.

Это будет не очень веселая игра, как мне кажется, но все равно игра очень высокого уровня», — сказал Нагучев.

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