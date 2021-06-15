Франция – Германия: прогноз Владимира Стогниенко на матч группы F чемпионата Европы

Спортивный комментатор и шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко сделал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Франция – Германия.



Ставка: победа Франции с форой (0) за 1.96.



«Самая сложная группа, в которой еще играют португальцы, и самый статусный матч дня.



У немцев есть проблемы, их много обсуждали – Лев принимал сложные решения, дергался, критиковали его и сборную. Мы знаем, что Лев уходит из сборной после Евро. В конце концов, он решил вернуть в состав Хуммельса и Мюллера, но не Боатенга. Но все еще остается ощущение, что в сборной Германии достаточно много нерешенных проблем. Не факт, что им поможет то, что они три матча будут играть в Мюнхене.



Франция на бумаге пугающий фаворит, команда без слабых мест. Дешам 10 лет команду строил, выиграл чемпионат мира, и получил то, чего хотел. Он не стесняется, если нужно, играть практично и по результату. Со времен чемпионата мира Кемпембе заменил Умтити, а Бензема Жиру в стартовом составе. Из проблем – недавняя публичная стычка Мбаппе и Жиру, но вроде бы все решили.



В этом матче фаворит Франция, я бы рассмотрел вариант ставки на победу Франции с форой (0). Мне кажется, что он достаточно интересный», — сказал Стогниенко.