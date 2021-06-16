Финляндия — Россия: эксперты оценили шансы команды Черчесова в матче Евро-2020

16 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Финляндия — Россия. Начало игры — в 16:00 мск.



В прямом эфире встречу покажет Первый канал. Матч состоится в Санкт-Петербурге.



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами россиян: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70 (57% вероятности). Успех финской сборной оценён экспертами в 6.00 (17%). А ставки на ничью принимаются за 3.92 (26%).



Букмекеры считают, что матч 2-го тура чемпионата Европы Финляндия — Россия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьёт Финляндия, сыграет коэффициент 1.83. Гол России оценён букмекерами коэффициентом 1.19.



Поставить на «обе забьют» можно за 2.27, на пенальти — за 2.75, на удаление — за 5.00. Гол Артёма Дзюбы идёт за 2.15, гол Александра Головина — за 3.20.