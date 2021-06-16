«Тампа» — «Айлендерс»: результат 2-го матча, как сыграли, какой счёт в серии, кто выиграл

Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:2 и сравнялась в серии – 1-1.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Ян Рутта и Виктор Хедман.

Российский форвард Никита Кучеров за 19.03 на площадке сделал три результативные передачи, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2». Вратарь Андрей Василевский совершил 24 сейва из 26 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 20.33 на льду два раза бросил по воротам, его показатель полезности составил «+1».



За «Айлендерс» голы забили Брок Нельсон и Мэтью Барзал. Российский голкипер Семён Варламов за 50.46 на площадке сделал 23 сейва из 27 брсоков. Другой вратарь Илья Сорокин за 6.50 совершил шесть сейвов из шести бросков.

Ставки на победу «Тампы» принимались с коэффициентом 1.91: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1910 рублей. Ничья оценивалась в 4.40, успех «Айлендерс» — в 3.70.

Тотал больше 4.5 шайбы шёл за 1.59, тотал больше 5.5 шайбы — за 2.25. На победу «Тампы» с форой (-1.5) давали 2.46, на точный счёт 4:2 в пользу «Лайтнинг» — 17.0.