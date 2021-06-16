Финляндия — Россия: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Финляндия — Россия в рамках группового раунда Евро-2020.
Ставка: победа России и ТМ 3.5 за 1.96.
«Финны неожиданно для многих воспользовались той ситуацией, которая произошла в сборной Дании, и обыграли датчан. О нашей сборной уже столько сказано и спето, что добавить нечего. Матч с Финляндией превращается в игру за плей-офф для команды Станислава Черчесова.
Понятно, что поменяется тактика, скорее всего, не сыграет Жирков, говорят, что уже Кудряшов тренируется в общей группе. Главный вопрос — в каком варианте Черчесов сыграет в атаке? Сыграет ли Миранчук в стартовом составе — это одна из интриг этого противостояния.
Финны очень плотно обороняются, взломать их будет тяжело. Если у нас КПД будет выше, чем у датчан, то уже будет неплохо. Главное — сдерживать контратаки финнов.
Думаю, много голов ждать не стоит. Рассчитываю, что Россия выиграет и не пропустит. Прогноз — победа сборной России и тотал меньше 3.5. Думаю, что 1:0 или 2:0 сборная России выиграть должна. Вперёд, Россия! Все вместе поболеем и попереживаем за сборную России! Чао!» — сказал Генич.
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