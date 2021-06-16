Финляндия — Россия: прогноз Егора Титова на игру Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Финляндия — Россия во 2-м туре группового этапа Евро-2020.
Ставка: ТМ 2 за 2.11.
«Важнейший матч для сборной России. Обязательно нужно набирать три очка, если вести речь о попадании в плей-офф. Если с Бельгией всё изначально было понятно, то с финнами вроде бы как сразу же записывали себе три очка, но легко в этой встрече точно не будет. Финляндия выиграла в Дании и тоже включилась в борьбу за выход в 1/8 финала. Не исключено, что ей хватит и трёх очков для прохода дальше. Но если сейчас ещё взять очко у России, тогда вообще никаких проблем не возникнет.
Понятно, как будет играть Финляндия в этой встрече. Ничего не изменится по сравнению с матчем против датчан. Насытят финны оборону, будут защищаться где-то даже числом, а при возможности контратаковать. Нападающие у них неплохие, могут решить эпизод, что мы увидели с Данией.
Наша сборная, думаю, тоже не будет чрезмерно раскрываться, особенно в первые минуты. Велика опасность пропустить контратаку, тогда придётся забивать дважды, а это сложно. Жду вязкую игру, вряд ли будет много моментов. Один мяч может всё решить. Поэтому поставлю на «тотал меньше 2 мячей», — сказал Титов.
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