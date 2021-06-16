Турция — Уэльс: прогноз Ильи Казакова на встречу Евро-2020

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Турция — Уэльс.
Ставка: победа Турции за 2.42.
«Любопытный матч. Сборная Турции обещала много, но оказалась недееспособной против Италии. Поэтому к команде сейчас взгляд рассеянный, несфокусированный, много скепсиса. Но я думаю, что зря.
Главный тренер турков уже обещал, что пойдёт на перестановки в составе. Думаю, 2-3 новых игрока на поле точно появятся.
Турция — техничная и интересная команда. Уэльс — это сборная примитивная. Сейчас она играет в атаке в классической британской манере 70-80-х годов, но без должного подбора исполнителей.
Думаю, турки будут быстрее и маневреннее. Жду, что они выиграют, но это будет минимальная победа — с разницей в один мяч», — сказал Казаков.
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