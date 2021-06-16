Финляндия — Россия: ставка Василия Уткина на матч 2-го тура Евро-2020

Российский спортивный журналист, телекомментатор, телеведущий, блогер, шоумен, актёр Василий Уткин сделал прогноз на матч чемпионата Европы Финляндия — Россия.



Ставка: победа России с форой (-1) за 2.30.



«Финляндия — это соперник, который нам по зубам в принципе. Можно полагаться при продавливании обороны на мощь Дзюбы. Он умеет это делать, это игра для него. Игра подходит для сборной России. Плюс ко всему финны наверняка изберут оборонительную тактику, так как они трезво оценивают свои силы. Если они отстоят ничью, то они уже фактически решают вопрос о выходе из группы. Именно поэтому я думаю, что победа сборной России состоится. Победа сборной России чистая, если вы осторожный человек или победа с форой (-1), если вы верите в соотношение сил, как это делаю я, выбор за вами», — сказал Уткин.