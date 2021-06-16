Финляндия – Россия: прогноз Алексея Андронова на матч Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Финляндия – Россия во 2-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: ТБ 3.5 карточки за 2.11.



«Тот матч, где хочется уйти от ставки на результат, потому что по первой игре, по реакции на неё, совершенно непонятно, на каком свете находится сборная России. Возможно, там все сошли с ума, судя по тому, что они говорят. Люди не понимают, что происходит.



Финляндия отлично всё понимает. Впервые в жизни выйдя на крупный турнир, команда стартовала с победы. Да, при достаточно сложных и даже трагических обстоятельствах. Но, в конце концов, финнов всё это не касается и не отменяет того футбола, который команда показала.



Мне кажется, будет довольно жесткое рубилово, потому что в контроль мяча, вскрытие массированной обороны наша команда играть не умеет. Мне кажется, что здесь самая лучшая ставка на карточки. «Больше 3,5 карточек» с коэффициентом 2,11. Думаю, это просто великолепная ставка. Думаю, что там возможно и до драки на поле дело дойдет», — сказал Андронов.