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Финляндия — Россия: прогноз Тимура Журавеля на матч группы B Евро-2020

Финляндия — Россия: прогноз Тимура Журавеля на матч группы B Евро-2020
Пётр Кондаков
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Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Финляндия — Россия.

Ставка: победа России за 1.70.

«Россия играет против Финляндии. Решающий матч для нашей сборной. В случае поражения начнутся подсчёты перед игрой в Копенгаген и всё, как мы любим. До этого лучше не доводить и надо выигрывать. Мне кажется, что в матче с Финляндией наши будут фаворитами.

Финны явно обалдели сами от себя, выиграв в Копенгагене. Это было явно выше их ожиданий. Да и игра была датской. Теперь мы не взвесим, как на всё это повлиял инцидент с Эриксоном, но датчане отдали свой матч.

Мне кажется, что Россия не повторит такой ошибки. Россия выиграет, причём сценарий может колебаться как от очень тяжёлой победы
в 1 мяч, так и до того, что у нас случилось на чемпионате мира в Петербурге против Египта.

Поскольку финны очень терпеливы и дисциплинированны и сзади могут вот так вот сыграть, как против Дании, то мне кажется, что победа всё же будет тяжёлой. Я бы ставил на победу России, а она будет цениться высоко, так как после поражения от Бельгии со счётом 0:3 ситуация поменялась.

Если хотите рискнуть, то поставьте на победу России в 1 мяч. Как бы мы ни переживали после матча с Бельгией, но России должно хватить класса, эмоций, тренерской мысли, надеюсь, Черчесов не будет на ровном месте экспериментировать, нам всего этого хватит, чтобы добиться победы.

В общем, я жду победы России со счётом 1:0, 2:1, всё, что в 1 мяч. Но может быть, и просто будет победа. А что будет с Данией — об этом поговорим уже отдельно», — сказал Журавель.

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