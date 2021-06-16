Финляндия — Россия: прогноз Артура Петросьяна на встречу чемпионата Европы по футболу

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Финляндия — Россия.



Ставка: Россия не проиграет и ТМ 2.5 за 1.90.



«Обидно получилось в игре с Бельгией. Не думаю, что Россия заслуживала такого поражения. Бельгийцы играли вполноги, и вряд ли они добавили бы, если бы счёт был бы ничейным, к примеру.



Наша команда вполне достойно оборонялась и выглядела тактически. Если бы не эти глупые ошибки, которые позволили Бельгии забить свои голы, то не факт, что у бельгийцев всё было бы легко. Игроки сборной Бельгии пока не летают, и не думаю, что будет всё просто с креативом.



Несколько удивило решение выйти на игру с четырьмя защитниками. Общался с Зобниным, который сказал, что такая схема нарабатывалась неделю. Заранее предполагалось, что с такой парой центральных защитников выйдет команда. Это было уже после травмы Кудряшова, который теоретически мог бы быть третьим.



Как мне кажется, решение было очень смелое — выходить на игру с бельгийцами с двумя центральными защитниками, один из которых в последнее время регулярно что-то да привозит. Всё это уже дела давно минувших дней. Сейчас говорим о матче Россия — Финляндия.



По-моему, всё понятно, как будет проходить игра на поле. Финны станут играть в пять защитников, это не сюрприз. Они обороняются глубоко, действуют компактно и по возможности прессингуют. Скорее всего, они отдадут инициативу сборной России. Как оно сложится, сказать нелегко, но возможностей у России тут будет явно больше, чем у финнов.



Касательно ставок, то тут стоит обратить внимание на статистику, на смол-маркеты. Во-первых, по владению. Тут явно будет преимущество у России, поэтому если букмекеры предложат поставить на больше 56,6 процента, то этим стоит воспользоваться.



С ударами здесь также будет всё в порядке, но я говорю об ударах в общем, а не в створ, с которыми как раз и есть проблемы. Рискнул бы поставить с форой (-5) за коэффициент в районе двойки. По-моему, это неплохой вариант.



Касательно исходов, то тут вряд ли будет результативная игра. Финны редко будут убегать в контратаки. У наших с реализацией и попаданием в створ ворот знаем, как обстоят дела. Поэтому если и будет одержана победа, то это, скорее всего, что-то в районе 1:0 или 2:0. Мой вариант —Россия не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча. Коэффициент также в районе двойки.



Такие вот мои варианты — поставить на владение, где у России должно быть ощутимое преимущество, на преимущество по ударам и на Х2 при ТМ (2.5)», — сказал Петросьян.