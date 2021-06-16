Италия — Швейцария: прогноз Артура Петросьяна на матч группы А чемпионата Европы-2020
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Италия – Швейцария.
Ставка: победа Италии и ТМ 3.5 за 1.97.
«Хорошая должна получиться игра. Итальянцы оставили более чем приятное впечатление своей игрой в матче- открытии. Изначальный статус тёмной лошадки медленно превращается в статус одного из фаворитов турнира.
Но и швейцарцы показали вполне качественный футбол. Были бы они эффективнее в заключительных стадиях атак, победа над валлийцами была бы добыта. А теперь под вопросом вообще выход из группы – ведь именно у этой сборной сложнейшая логистика на турнире. Матч в Баку, потом в Риме и снова в Баку с Турцией. Не факт, что им вообще удастся одержать победу на турнире», — сказал Петросьян.
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