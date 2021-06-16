Турция — Уэльс: ставка Романа Павлюченко на игру Евро-2020

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Европы Турция — Уэльс.



Ставка: победа Уэльса за 3.30.



«Турки вроде бы имеют достойные результаты в последнее время, однако есть совершенно лишняя ничейная игра с Латвией (3:3) в официальном поединке. На чемпионате Европы национальная команда стартовала с поражения от Италии (0:3), причём никаких шансов не было и счёт по делу.



Я думаю, что Турции придётся крайне сложно на этом форуме, и выйти из группы вряд ли получится. Меня сборная ничем не удивила, а на таких стадиях нужно что-то большее, чем просто стабильная игра. Скорее всего, 16 июня в копилке так и останется ноль баллов.



Валлийцы в двух товарищеских встречах этим летом забить не смогли. Сначала уступили крепкой Франции с крупным счётом 0:3, а затем разошлись миром с Албанией (0:0). В стартовой встрече было тяжело против Швейцарии (1:1), но удалось проявить характер, и ничья заслуженная.



На мой взгляд, если «драконы» продолжат играть с такой же отдачей, то вполне могут выйти из группы. Для этого важно одержать викторию сегодня, так что Бэйлу и компании отступать некуда — игра только на победу», — сказал Павлюченко.