Италия — Швейцария: прогноз Эдуарда Мора на матч Евро-2020 16 июня

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Италия — Швейцария.



Ставка: победа Италии и ТБ 2.5 за 2.91.



«Думаю, это будет самый интересный матч игрового дня. Италия произвела на меня огромное впечатление в матче с Турцией. Мне кажется, не столько Турция была слаба, сколько сильна Италия.



Команда подошла к началу чемпионата Европы в очень хорошей форме. Другое дело, что это может сказаться в худшую для них сторону уже в июле, когда настанет пора решающих матчей. Но сейчас Италия действительно хороша, играет с желанием. Много молодых футболистов, которые рвут и мечут, хотят себя проявить.



В команде огромная конкуренция. О чём говорить, если со скамейки выходит лучший игрок «Ювентуса» (на мой взгляд) Кьеза, со скамейки выходит Бернардески. В общем, состав очень хороший, желания очень много.



Команда не останавливается, когда забивает, делает это уже давно. Победная серия Манчини не случайна, потому что команда играет на победу. Забив один гол, не садится. Играет в нетипичный итальянский, а привлекательный и даже «романтичный» футбол. Мастерство и физика позволяют им это делать.



У Швейцарии неплохая полузащита, есть Шакири, Фройлер. Они смогут создать какие-то препятствия сборной Италии. Но всё же я думаю, что «адзурра» катком пройдётся по Швейцарии.



Мой прогноз, самый железобетонный, – это П1, здесь у меня никаких сомнений. Также я предположу, что голов в этой игре будет много. Можно взять просто ТБ (2.5). А можно взять П1 и ТБ (2.5). Мне кажется, это очевидный вариант, на который предложен очень хороший коэффициент», — сказал Мор.