Италия — Швейцария: прогноз Егора Титова на матч Евро-2020 в Риме

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Италия – Швейцария во 2-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: сухая победа Италии за 2.40.



«Итальянцы отличный футбол показали в стартовой встрече. Ничего не дали сделать приличной турецкой сборной, при этом сами забили три мяча. Уверенная победа. И Италию сейчас уже причисляют к главным фаворитам Евро-2020. Давно команда не проигрывает, футбол показывает интересный. Главное — есть игра у команды Манчини. Сумел он правильно отладить механизм, команда сбалансированная. Нельзя сказать, что какая-то из линий выделяется, везде есть свои лидеры.



Швейцарцы важные очки потеряли в матче с Уэльсом. И теперь выход в плей-офф для них под вопросом. Нужно побеждать или сейчас, или уже в последнем туре в игре с Турцией. Вроде бы и неплохо смотрелись с Уэльсом, но моменты не реализовали и позволили сопернику отыграться.



Для меня здесь Италия выглядит предпочтительнее. Думаю, они одержат вторую победу подряд. Трудно остановить эту команду сейчас, тем более она играет на своём поле. Предполагаю, что Италия выиграет всухую. Трудно найти подходы к воротам итальянцев. Очень подвижно действует полузащита, не даёт сопернику разогнаться, при этом в обороне очень опытные люди. Не верю, что швейцарцы смогут что-то интересное придумать», — сказал Титов.