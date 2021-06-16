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Италия — Швейцария: ставка Романа Павлюченко на игру Евро-2020 16 июня

Италия — Швейцария: ставка Романа Павлюченко на игру Евро-2020 16 июня
Пётр Кондаков
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Европы Италия — Швейцария.

Ставка: победа Италии за 1.61.

«Итальянцы набрали превосходную форму и очень давно не знают поражений, выигрывая большую часть поединков. В контрольном противостоянии команда уничтожила Чехию (4:0). В первом туре никаких проблем не возникло с довольно-таки дерзкой Турцией (3:0), пусть и в первом тайме была ничья.

На мой взгляд, ставку стоит сделать именно в их пользу. Хозяева стадиона на старте турнира проявили себя очень мощно. Думаю с такой игрой они способны забраться достаточно далеко. На протяжении всей встречи команда доминировала.

Швейцарцы разобрались крупно с Лихтенштейном (7:0) перед стартом Евро-2020. В стартовом противостоянии с Уэльсом (1:1) получилось заработать очки, но команда явно претендовала на большее. Эмболо имел очень много голевых моментов, только вот одна подача валлийцев всё изменила.

С большой долей вероятности итальянцы окажутся достойными противниками для швейцарцев. Гости находятся не в самом лучшем состоянии, поскольку даже с валлийцами возникли трудности. Их визави очень хороши», — сказал Павлюченко.

Италия — Швейцария. Прогноз: вы всё ещё не верите в чемпионские амбиции Манчини на Евро?! Италия — Швейцария. Прогноз: вы всё ещё не верите в чемпионские амбиции Манчини на Евро?!
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