Турция — Уэльс: прогноз Артура Петросьяна на матч группы А Евро-2020
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Турция — Уэльс.
Ставка: победа Турции за 2.43.
«Против Италии у Турции не было ни шанса, но во втором, думаю, команда Гюнеша предстанет совсем в другом свете. Она будет играть гораздо активнее и смелее — ресурсы для этого у неё имеются.
Валлийцам повезло, что они ушли от поражения Швейцарии, которые показались командой более высокого уровня. У Уэльса явные проблемы с созиданием – в 12 из 13 последних матчей они не забивали более одного мяча за игру.
Скорее всего, турки здесь будут владеть игровым преимуществом и окажутся ближе к победе», — сказал Петросьян.
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