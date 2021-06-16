Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Турция — Уэльс: прогноз Артура Петросьяна на матч группы А Евро-2020

Турция — Уэльс: прогноз Артура Петросьяна на матч группы А Евро-2020
Пётр Кондаков
Комментарии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Турция — Уэльс.

Ставка: победа Турции за 2.43.

«Против Италии у Турции не было ни шанса, но во втором, думаю, команда Гюнеша предстанет совсем в другом свете. Она будет играть гораздо активнее и смелее — ресурсы для этого у неё имеются.

Валлийцам повезло, что они ушли от поражения Швейцарии, которые показались командой более высокого уровня. У Уэльса явные проблемы с созиданием – в 12 из 13 последних матчей они не забивали более одного мяча за игру.

Скорее всего, турки здесь будут владеть игровым преимуществом и окажутся ближе к победе», — сказал Петросьян.

Турция — Уэльс. Прогноз: Гарет Бэйл и Аарон Рэмси вытащат валлийцев в плей-офф Евро-2020 Турция — Уэльс. Прогноз: Гарет Бэйл и Аарон Рэмси вытащат валлийцев в плей-офф Евро-2020
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021