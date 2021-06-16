Евро-2021, Финляндия — Россия: во сколько начало матча по мск, трансляция матча, прогнозы
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16 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Финляндия — Россия. Начало игры — в 16:00 мск.
В прямом эфире встречу покажет Первый канал. Матч состоится в Санкт-Петербурге.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами россиян: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех финской сборной оценён экспертами в 5.75. А ставки на ничью принимаются за 3.92.
Букмекеры считают, что матч 2-го тура чемпионата Европы Финляндия — Россия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьёт Финляндия, сыграет коэффициент 1.83. Гол России оценён букмекерами коэффициентом 1.19.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.27.
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