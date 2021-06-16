Чемпионат Европы по футболу — 2020 сегодня, результаты всех матчей 5-го дня

15 июня, в пятый день чемпионата Европы по футболу, прошли два матча группы F. Они подвели черту под первым туром группового этапа.



В Будапеште Венгрия принимала Португалию. 80 минут хозяева поля сдерживали натиск соперника, а сами даже смогли забить, мяч в сетку ворот отправил Сабольч Шён. Правда, при этом он находился в офсайде, поэтому гол не засчитали. А вот в последние 10 минут португальцы дожали соперника. На 84-й минуте матча после удара Рафаэла Геррейру мяч попал в ногу Орбана и отрикошетил в дальний угол ворот. Практически сразу же венгры получили пенальти в свои ворота, который реализовал Криштиану Роналду, а на второй добавленной минуте он же подвёл итог встречи. 3:0 — победа Португалии.



В другом матче группы встречались Франция и Германия. Здесь всё решил единственный мяч, который в свои ворота забил защитник немцев Маттс Хуммельс. Это случилось на 20-й минуте игры. В дальнейшем голевые моменты создавали обе команды, но результат не изменился. 1:0 — победа Франции.



16 июня на Евро-2020 три матча. Сборная России сыграет с Финляндией, Турция — с Уэльсом, а Италия — со Швейцарией.