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Финляндия — Россия: безусловный фрибет 1500 рублей для ставок на матчи Евро-2020!

Финляндия — Россия: безусловный фрибет 1500 рублей для ставок на матчи Евро-2020!
Пётр Кондаков
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Сегодня, 16 июня, сборная России проведёт свой второй матч на Евро-2020. Соперник — команда Финляндии, начало встречи — в 16:00 мск. У вас есть шанс получить фрибет 1500 рублей без условий от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!

Забери свой бонус в три простых шага:

1. Зарегистрируйся с промокодом WIN.

2. Пройди упрощённую идентификацию.

3. Получи безусловный фрибет 1500 рублей на матчи Евро-2020.

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