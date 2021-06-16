В «Фонбет» назвали ставки россиян на матч Евро-2020 Финляндия — Россия

Матч 2-го тура группового этапа Финляндия — Россия начнётся сегодня, 16 июня, в 16:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



76% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу России, 18% — на Финляндию, ещё 6% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум три гола, поставлено 66% объёма рынка при коэффициенте 2.32. 34% приходится на то, что в матче будет меньше трёх голов (коэффициент 1.62).



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу команды Станислава Черчесова. На этот исход поставлено 49% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на успех финнов (30%), на ничью (11%), на то, что Финляндия не проиграет (6%) и на то, что обе команды забьют (4%).



Самая крупная ставка, принятая на матч, — 500 тыс. рублей. Игрок поставил эти деньги на победу России. Средний размер ставки на матч — 250 рублей.