Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Россия — Финляндия, Евро-2020: когда играют, где смотреть трансляцию, время начала матча

Россия — Финляндия, Евро-2020: когда играют, где смотреть трансляцию, время начала матча
Пётр Кондаков
Комментарии

16 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Финляндия — Россия. Начало игры — в 16:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет Первый канал. Матч состоится в Санкт-Петербурге.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами россиян: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех финской сборной оценён экспертами в 5.75. А ставки на ничью принимаются за 3.92.

Букмекеры считают, что матч 2-го тура чемпионата Европы Финляндия — Россия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьёт Финляндия, сыграет коэффициент 1.83. Гол России оценён букмекерами коэффициентом 1.19.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.27.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021