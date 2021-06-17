Украина — Северная Македония: прогноз Алексея Андронова на игру Евро-2020

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Украина — Северная Македония во 2-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: победа Украины с форой (-1) за 2.12.



«Сборная Украины на пару с голландцами выдала самый яркий матч на текущем чемпионате Европы. У украинской сборной схожая ситуация с российской командой — первый матч был против явного фаворита группы, а две остальные игры выглядят более лёгкими.



В двух оставшихся матчах нужно выигрывать, чтобы пройти дальше. Украина показала, что она способна особенно в атаке решить эту проблему. Даже такие люди, как Михаил Боярский, высоко оценили те два великолепных мяча, которые Украина забила голландцам.



В соперниках будет Северная Македония. Одна из самых удивительных команд на этом Евро. У неё в составе есть престарелая звезда Горан Пандев, который ещё в состоянии решать, забивать, что он и сделал в матче с Австрией. Но по большому счёту у сборной больше ничего и нет.



Дисциплина, самоотдача, борьба — да, всего этого будет в достатке. Но с точки зрения исполнительского мастерства Украина сильнее и лучше. В первом матче очень внятно смотрелись Малиновский и Зинченко, поэтому от них можно ждать того, что они добавят.



Если Украина поведёт в один мяч, то она не станет защищать этот результат. Она будет идти до конца, дабы не сыграть вдруг вничью, как это было на отборе. В этом матче стоит взять победу Украины с форой (-1) за 2.12. Такой вариант для этого матча подходит идеально», — сказал Андронов.