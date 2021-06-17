Украина — Северная Македония: прогноз Артура Петросьяна на матч группы С Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Украина — Северная Македония.



Ставка: победа Украины за 1.65.



«Македонцы, конечно, сильно уступают по уровню подавляющему большинству команд на турнире, и игра с австрийцами это лишний раз подтвердила. Против Украины Македония наверняка сыграет более закрыто и попытается игру засушить.



Команда у Андрея Шевченко интересная, смелая, тактически гибкая. Думаю, против обороняющегося большими силами соперника ей всё-таки будет непросто, но попытки прорваться сквозь её редуты в конце концов должны увенчаться успехом.



Предположу, что Украина победит в не самом зрелищном матче», — сказал Петросьян.