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Украина — Северная Македония: прогноз Егора Титова на игру Евро-2020 17 июня

Украина — Северная Македония: прогноз Егора Титова на игру Евро-2020 17 июня
Пётр Кондаков
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Украина — Северная Македония во 2-м туре группового этапа Евро-2020.

Ставка: победа Украины и ТМ 3.5 за 2.34.

«Украина достойно провела первый матч на Евро, сыграла достаточно смело, проявила характер. В матче с голландцами удалось отыграться с 0:2, но в концовке всё-таки третий мяч пропустили и проиграли (2:3). Но, наверное, изначально мало кто предполагал, что украинцы наберут очки в стартовой игре. Очки нужно брать сейчас — в матче с македонцами.

Северная Македония тоже играла достаточно весело, смело в противостоянии с Австрией. Но всё-таки командного класса команде не хватает. Лучшему игроку почти под 40, о чём тут говорить. А остальные уровнем ниже, к сожалению.

Так что я предполагаю увидеть победу Украины в этом матче. Ей это по силам сделать, нужно только реализовать моменты и строго сыграть у своих ворот. По уровню мастерства перевес на стороне команды Шевченко. Для меня это очевидно. Моя ставка — «победа Украины и тотал меньше 3.5 мяча». Всё-таки матч дневной, будет жарковато. Обилия голов быть не должно», — сказал Титов.

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