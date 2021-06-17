Украина — Северная Македония: прогноз Егора Титова на игру Евро-2020 17 июня

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Украина — Северная Македония во 2-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: победа Украины и ТМ 3.5 за 2.34.



«Украина достойно провела первый матч на Евро, сыграла достаточно смело, проявила характер. В матче с голландцами удалось отыграться с 0:2, но в концовке всё-таки третий мяч пропустили и проиграли (2:3). Но, наверное, изначально мало кто предполагал, что украинцы наберут очки в стартовой игре. Очки нужно брать сейчас — в матче с македонцами.



Северная Македония тоже играла достаточно весело, смело в противостоянии с Австрией. Но всё-таки командного класса команде не хватает. Лучшему игроку почти под 40, о чём тут говорить. А остальные уровнем ниже, к сожалению.



Так что я предполагаю увидеть победу Украины в этом матче. Ей это по силам сделать, нужно только реализовать моменты и строго сыграть у своих ворот. По уровню мастерства перевес на стороне команды Шевченко. Для меня это очевидно. Моя ставка — «победа Украины и тотал меньше 3.5 мяча». Всё-таки матч дневной, будет жарковато. Обилия голов быть не должно», — сказал Титов.