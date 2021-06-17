Украина — Северная Македония: прогноз Александра Вишневского на встречу Евро-2020

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Украина — Северная Македония.



Ставка: победа Украины и ТБ 1.5 за 2.12.



«Меня настолько впечатлила яркая и классная игра сборной Украины против Нидерландов, что я спешу поставить на победу команды Андрея Шевченко во втором туре, когда противостоять будет соперник, наверное, самого низкого класса.



Северная Македония пробилась на чемпионат Европы через группу D Лиги наций. Эта команда совсем другого уровня. Лучшие времена Северной Македонии остались позади. Лет 5-6 назад Северная Македония чуть было не пробилась в финальную часть группового турнира на общих основаниях. Тогда команда была в огне и показывала очень приличный футбол.



Сейчас Северная Македония явно на спаде, не на высоком уровне. Кое-как удалось обыграть сборную Грузии на пути к чемпионату Европы. Но на этом празднике жизни Северная Македония явно лишняя. Она наверняка наберёт ноль очков, а сборная Украины расправится с этой командой.



Коэффициент на победу Украины не очень велик, 1.66. Но я его выбираю. Украина явно мощнее и по индивидуальному подбору игроков, и по тактической игре. У украинцев не должно быть проблем добыть три очка и прервать шестиматчевую проигрышную серию в рамках чемпионатов Европы. До Украины лишь сборная Югославии проигрывала шесть матчей подряд на Евро.



Сейчас же у Украины и класс, и уровень такой, что они без труда должны одолеть македонцев. В поисках более высокого коэффициента искал варианты и думал взять победу Украины с разницей в 1-2 гола, но вдруг Украина выиграет крупно?



Выбрал вариант — победа Украины при тотале больше 1.5 мяча. Мне нравится этот вариант, так как Украина очень сильна в атаке. Много ярких футболистов, хорошо поставленная игра, поэтому счётом 1:0 Украина не ограничится», — сказал Вишневский.