Нидерланды — Австрия: ставка Максима Калиниченко на игру чемпионата Европы

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч Евро-2020 Нидерланды — Австрия.
Ставка: победа Нидерландов и обе забьют за 3.20.
«Явными фаворитами здесь являются голландцы. Первый матч они провели очень прилично и организованно. Да, в обороне всё ещё есть у них проблемы, однако в атаке команда очень мощная. Австрийцам, тоже достаточно организованным, будет тяжело в этой игре. Им будет непросто сдержать такие Нидерланды.
Обеим сборным соперники в первом туре немного потрепали нервы. Северная Македония после гола Пандева имела шансы на ничью, и иногда даже на победу. Но к концу встречи Австрия на опыте своих игроков и ошибках македонцев закатила два мяча.
Ну а у Нидерландов с Украиной происходили во втором тайме настоящие американские горки. Обменялись они дуплетами из голов, однако в конце встречи победу всё-таки вырвали голландцы. Хотя украинцы были близки к тому, чтобы заработать очки в той встрече.
Повторюсь, здесь мне кажется очевидным ответ на вопрос о том, кто победит. Придётся Австрии привлекать какие-то сверхусилия, чтобы сдерживать атакующие порывы голландцев. Отталкиваясь от того, что фаворит здесь Нидерланды, также буду учитывать их проблемы в защите.
У организованных австрийцев наверняка будут моменты, чтобы огорчить оборону голландцев. Поэтому мой прогноз здесь — победа сборной Нидерландов, а также, что обе команды забьют», — сказал Калиниченко.
- 17 июня 2021
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
07:30
-
07:15
- 16 июня 2021
-
23:57
-
21:37
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:22
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15