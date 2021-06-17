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Нидерланды — Австрия: прогноз Артура Петросьяна на матч 2-го тура Евро-2020

Нидерланды — Австрия: прогноз Артура Петросьяна на матч 2-го тура Евро-2020
Пётр Кондаков
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Нидерланды — Австрия.

Ставка: обе забьют за 1.79.

«Здесь, как мне кажется, острота будет возникать у обоих ворот.

Голландцы лучше во владении, они мобильны и неплохо продвигают мяч вперёд. Австрийцы менее разнообразны во владении, но опасны в контратаках и особенно при стандартах.

При этом игру без мяча ни у тех, ни у других безупречной назвать нельзя. Потому логично предположить, что хотя бы по разу отличиться смогут обе команды», — сказал Петросьян.

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