Нидерланды — Австрия: прогноз Артура Петросьяна на матч 2-го тура Евро-2020
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Нидерланды — Австрия.
Ставка: обе забьют за 1.79.
«Здесь, как мне кажется, острота будет возникать у обоих ворот.
Голландцы лучше во владении, они мобильны и неплохо продвигают мяч вперёд. Австрийцы менее разнообразны во владении, но опасны в контратаках и особенно при стандартах.
При этом игру без мяча ни у тех, ни у других безупречной назвать нельзя. Потому логично предположить, что хотя бы по разу отличиться смогут обе команды», — сказал Петросьян.
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