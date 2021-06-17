Нидерланды — Австрия: прогноз Артура Петросьяна на матч 2-го тура Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Нидерланды — Австрия.



Ставка: обе забьют за 1.79.



«Здесь, как мне кажется, острота будет возникать у обоих ворот.



Голландцы лучше во владении, они мобильны и неплохо продвигают мяч вперёд. Австрийцы менее разнообразны во владении, но опасны в контратаках и особенно при стандартах.



При этом игру без мяча ни у тех, ни у других безупречной назвать нельзя. Потому логично предположить, что хотя бы по разу отличиться смогут обе команды», — сказал Петросьян.