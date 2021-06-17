Украина — Северная Македония: прогноз Евгения Ловчева на игру чемпионата Европы — 2020

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Украина — Северная Македония.
Ставка: победа Украины за 1.66.
«Прогноз на матч чемпионата Европы Украина — Северная Македония: победа Украины, победа Украины во втором тайме и Македония не забьёт.
Тут надо говорить о том, что у Украины очень хорошая команда. В первой игре с голландцами, проигрывая 0:2, когда можно было бросить играть, Украина сравняла счёт. У неё есть атака, есть отдельные личности, которые могут в одиночку взять на себя игру и забить.
У Македонии команда однозначно слабее. Да, есть опытный Пандев, но украинская сборная, которая постоянно играет с сильными командами, выглядит прилично сейчас», — сказал Ловчев.
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