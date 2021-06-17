Украина — Северная Македония: ставка Максима Калиниченко на матч группы C Евро-2020

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Евро-2020 Украина — Северная Македония.



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.17.



«Украина и Северная Македония сыграют во втором туре группового этапа Евро-2020. Обе команды потерпели поражение в первом туре и теперь ведут борьбу за вторую или третью строчку.



И одной, и другой команде сейчас кровь из носу нужна победа, чтобы сохранять шансы на выход в плей-офф. В этой встрече, наверное, фаворит всё-таки Украина. Хотя македонцы тоже весьма непростая команда, которая имеет ряд высококлассных футболистов.



Да, с Австрией Северная Македония не смогла играть максимально на одном уровне весь матч. Хватило её только на минут 70-75, а затем в игру вступило мастерство австрийцев. Но всё равно опасаться македонцев нужно, и важно правильно к ним подготовиться.



Думаю, тренерский штаб украинской сборной имеет план на эту игру. Жаль, что есть потери в стане украинцев. Надеюсь, некоторые футболисты успеют выйти из лазарета. Однако тот же Зубков уже, скорее всего, не сыграет в групповом этапе этого Евро. Но думаю, что выздоровеет Цыганков и немного разнообразит атакующую линию своей сборной.



Думаю, украинцы победят в этой встрече. Но оттолкнусь всё-таки от голов, как и в первом матче. В этой встрече предложу поставить на то, что во втором тайме голов будет больше, чем в первом. Так, собственно, и сложился их матч с Нидерландами», — сказал Калиниченко.