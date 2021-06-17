Евро-2020 сегодня, результаты всех матчей шестого дня

Вчера, 16-го июня, на Евро-2020 состоялись три очередных матча группового этапа. В первом из них сборная России встречалась с Финляндией. Уже на третьей минуте Йоэль Похьянпало опередил защитников и поразил ворота Матвея Сафонова, но VAR отменил гол: финский нападающий оказался в небольшом офсайде.



После этого преимущество перешло к россиянам, они создали ряд моментов, а в добавленное к первому тайму время Алексей Миранчук получил мяч в штрафной и с левой ноги отправил его в дальний верхний угол ворот Градецки. Во втором тайме моменты были у обеих команд, но счёт не изменился. Победа России 1:0.



Во втором матче дня играли команды Уэльса и Турции. Валлийцы были лучше на протяжении всего матча и воплотили своё преимущество в голы. На 42-й минуте Гарет Бэйл вывел Аарона Рэмси на рандеву с Чакыром, и полузащитник отправил мяч в ворота. В середине 2-го тайма Бэйл заработал пенальти, но не забил: мяч после его удара отправился сильно выше ворот. Все вопросы о победителе снял уже в добавленное время Робертс, замкнув прострел всё того же Бэйла. 2:0 — и Уэльс делает серьёзную заявку на выход в плей-офф, а шансы Турции теперь невелики.



В заключительном матче дня Италия принимала Швейцарию. На 19-й минуте Джорджо Кьеллини открыл счёт, продавив защитников, но помог себе рукой, поэтому после VAR Сергей Карасёв отменил взятие ворот. Спустя семь минут Мануэль Локателли после классной комбинации с метра внёс мяч в сетку ворот Зоммера, этот гол был забит по всем правилам.

Во втором тайме итальянцы упрочили преимущество. На 52-й минуте тот же Локателли точно пробил издали в нижний угол ворот Зоммера, который не видел момент удара и не среагировал на него. Подвёл черту на 89-й минуте Чиро Иммобиле, с его дальним ударом швейцарцы тоже не справились. 3:0 — и итальянцы гарантируют себе выход в плей-офф.



17 июня на Евро-2020 пройдут матчи Украина — Северная Македония, Дания — Бельгия и Нидерланды — Австрия.