Дания — Бельгия: результат матча Евро-2020, какой счёт, как сыграли, кто победил

Сборная Дании проиграла национальной команде Бельгии во втором туре группового этапа чемпионата Европы — 2020. Матч состоялся на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершился со счётом 2:1 в пользу бельгийцев.
Сборная Дании открыла счёт уже на 2-й минуте. Отличился нападающий Юссуф Поульсен, поразивший дальний угол ворот. На 55-й минуте сборная Бельгии сравняла счёт, гол забил Торган Азар, которого на пустые ворота вывел Кевин Де Брёйне. На 71-й минуте Де Брёйне забил второй мяч гостей.
Ставки на победу Бельгии принимались с коэффициентом 2.07: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2070 рублей. Успех Дании оценивался в 5.05, ничья — в 3.65.
На тотал больше 2.5 гола давали 2.70, на обе забьют — 2.30. Гол в первые 15 минут шёл за 2.65, а точный счёт 2:1 в пользу Бельгии — за 10.0.
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