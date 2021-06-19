Испания — Польша: прогноз Александра Вишневского на матч Евро-2020

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Испания – Польша.



Ставка: победа Испании в 1-2 мяча за 2.00, гол Морено за 2.30.

«Обе команды плохо начали турнир. Поляки неожиданно проиграли Словакии, а Испания разочаровала качеством игры и результатом в матче против Швеции. В первом тайме испанцы играли хорошо и наиграли на гол, а вот во втором тайме они выглядели невзрачно. Стоит упомянуть, что у сборной Швеции было два потрясающих момента, так что Испания могла и проиграть.



Самое непонятное решение Луиса Энирке в этой игре – выбор форварда. Вместо Жерара Морено, который проводит великолепный сезон, отвратительно сыграл Альваро Мората, загубил несколько моментов. Конечно же, Мората не должен играть в этом матче. Думаю, что произойдут изменения и Морено выйдет в стартовом составе.



Мне кажется аномальным, что первая нулевая ничья на турнире произошла именно в матче сборных Испании и Швеции, учитывая, как много было голевых моментов. Мне кажется, что вторая игра испанцев на турнире будет более богатой на голы.



Сборная Польши ухудшила шансы на выход из группы, проиграв словакам. Сложно теперь полякам будет на что-то рассчитывать. Скорее всего, они не выйдут из группы, так как проиграют и второй матч испанцам.



Я поставлю на победу Испании с разницей 1-2 мяча. На это дают коэффициент 2.00, что гораздо больше, чем коэффициент 1.40 на чистую победу сборной Испании. А если уж рисковать крупно, то меня привлекает ставка на гол Жерара Морено. Я думаю, что он выйдет в стартовом составе, будет создавать моменты и забивать».