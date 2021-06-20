Италия — Уэльс: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Европы по футболу

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2020 Италия — Уэльс.
Ставка: победа Италии всухую за 2.12, первый тайм результативнее второго за 3.34.
«Итальянцы продолжают оставлять приятное впечатление. Это первая команда, обеспечившая себе место в плей-офф, при этом демонстрируя качественную игру. Валлийцы тоже удивили результатами, но, надо признать, без везения не обошлось. Сначала со Швейцарией, которая была класснее, но менее цельной, а затем с Турцией, которая не сыграла и на треть своего потенциала.
Но это уже неважно. Когда встречаются команды, одна из которой вышла в плей-офф на 100%, а другая на 99, вторые таймы частенько проходят в медленном темпе — никому ведь ничего особо не нужно.
Здесь вполне вероятно, что умения игроки продемонстрируют до перерыва, а после него сыграют просто в удовольствие. Поэтому ставка на то, что первый тайм окажется результативнее второго, в этой игре кажется валуйной.
Как и сухая победа итальянцев. Валлийцы здесь не будут перенапрягаться и наверняка не совладают с более классным и даже не слишком мотивированным соперником».
- 20 июня 2021
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:15
-
00:01
- 19 июня 2021
-
23:03
-
21:00
-
19:00
-
18:28
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15