Италия — Уэльс: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Европы по футболу

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2020 Италия — Уэльс.



Ставка: победа Италии всухую за 2.12, первый тайм результативнее второго за 3.34.

«Итальянцы продолжают оставлять приятное впечатление. Это первая команда, обеспечившая себе место в плей-офф, при этом демонстрируя качественную игру. Валлийцы тоже удивили результатами, но, надо признать, без везения не обошлось. Сначала со Швейцарией, которая была класснее, но менее цельной, а затем с Турцией, которая не сыграла и на треть своего потенциала.



Но это уже неважно. Когда встречаются команды, одна из которой вышла в плей-офф на 100%, а другая на 99, вторые таймы частенько проходят в медленном темпе — никому ведь ничего особо не нужно.



Здесь вполне вероятно, что умения игроки продемонстрируют до перерыва, а после него сыграют просто в удовольствие. Поэтому ставка на то, что первый тайм окажется результативнее второго, в этой игре кажется валуйной.



Как и сухая победа итальянцев. Валлийцы здесь не будут перенапрягаться и наверняка не совладают с более классным и даже не слишком мотивированным соперником».