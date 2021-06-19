Португалия — Германия: ставка Артура Петросьяна с коэффициентом 3.45 на матч Евро

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2020 Португалия – Германия.
Ставка: ничья за 3.45.
«Мне кажется, португальцы здесь отдадут мяч с самого начала игры. Им комфортнее играть от соперника и пытаться наказывать его при потере мяча. Немцы же и с французами пытались играть от себя, и здесь, вероятнее всего, продолжат это делать.
У Португалии, как и предполагалось, команда монолитна, солидна во всех линиях и готова к большим свершениям. Главное — выйти из группы. Исходя и из этого, их вполне здесь устроит ничья, хотя это, конечно, не означает, что южане не будут стремиться к большему.
Сложно здесь предсказать исход. Проще, как кажется, поставить на то, что немцы будут более активны на чужой половине поля. Особенно, если во втором тайме будет держаться не устраивающий их результат.
К слову, немцев также может устроить здесь мир. Они ведь, естественно, рассчитывают обыграть венгров и с четырьмя очками с вероятностью 99% благополучно выйти из группы».
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